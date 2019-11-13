Нововведения в Instagram: соцсеть запустит свой вариант TikTok

Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию. Она получила название Reels и предусматривает, что в Stories можно будет добавлять музыку к видео и эффекты. У нее будут возможности, которые есть в TikTok.

Как передает издание TechCrunch, кнопка Reels будет расположена рядом с функциями Boomerang и Super-Zoom.

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Что умеет Reels? Эта новая функция в Stories позволит создавать 15-секундные ролики, используя музыку из перечня Instagram или собственную.

Также с помощью Reels можно будет выбирать скорость видео, ставить его на паузу или соединять несколько видео в одно.

Сейчас функция Reels находится на стадии тестирования. Она доступна только на территории Бразилии на устройствах на базе iOS и Android.

Новая функция в Instagram: видео

Что такое TikTok? Это популярное приложение, предназначенное для создания и распространения видеофайлов, а также живых трансляций. Этот сервис запустила китайская компания ByteDance в 2016 году. Он позволяет создавать музыкальные, танцевальные, комедийные и другие виды видео на 15 секунд. Сейчас это приложение является одним из самых популярных в мире.

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