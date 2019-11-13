Нововведения в Instagram: соцсеть запустит свой вариант TikTok

14 Читати новину українською
Reels в Instagram – соцсеть запустит свой TikTok: дата
Новая функция в Instagram / pixabay.com

Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию. Она получила название Reels и предусматривает, что в Stories можно будет добавлять музыку к видео и эффекты. У нее будут возможности, которые есть в TikTok.

Как передает издание TechCrunch, кнопка Reels будет расположена рядом с функциями Boomerang и Super-Zoom.

Важно: Секретный проект Google: компания собирает данные о здоровье пользователей

Что умеет Reels? Эта новая функция в Stories позволит создавать 15-секундные ролики, используя музыку из перечня Instagram или собственную.

Также с помощью Reels можно будет выбирать скорость видео, ставить его на паузу или соединять несколько видео в одно.

Сейчас функция Reels находится на стадии тестирования. Она доступна только на территории Бразилии на устройствах на базе iOS и Android.

Новая функция в Instagram: видео

Что такое TikTok? Это популярное приложение, предназначенное для создания и распространения видеофайлов, а также живых трансляций. Этот сервис запустила китайская компания ByteDance в 2016 году. Он позволяет создавать музыкальные, танцевальные, комедийные и другие виды видео на 15 секунд. Сейчас это приложение является одним из самых популярных в мире.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке работнице офиса Президента
сегодня
1641
Теги: Instagram Новости Техно Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
12 ноября 22:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 2172
Что такое Twitch: главные особенности самой популярной стриминговой платформы в мире
12 ноября 19:04 Что такое Twitch: главные особенности самой популярной стриминговой платформы в мире
Анастасія Можаровська 271
PayPal в Украине: что это такое и как пользоваться сервисом
11 ноября 20:06 PayPal в Украине: что это такое и как пользоваться сервисом
Ірина Полицька 305
Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
11 ноября 09:03 Распродажа 11.11 на Aliexpress: как действительно сэкономить
Ірина Полицька 5466
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 22:15 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 619
Новости
Больше новостей
Залиште відгук