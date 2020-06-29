После того, как в бета-версии iOS 14 появился строгий перечень ограничений для сторонних приложений, популярный сервис TikTok уличили в постоянном мониторинге буфера обмена устройства. Но, на деле все случилось куда хуже: согласно результатам исследования кода программы, количество собранных ею данных бьет все известные рекорды.

Об этом заявил один из пользователей форума Reddit под ником bangorlor, который "разобрал" TikTok буквально на строки кода и изучил алгоритм работы сервиса. Он пришел к выводу, что приложение собирает нетипичные для социальных сетей данные – и опубликовал внушительный список таких запросов.

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Данные собирает TikTok

В частности, приложение интересуется типом процессора смартфона, количеством ядер, разрешением дисплея, объемом памяти, установленными и даже недавно удаленными программами, IP-адресом, MAC-адресом, имени точки доступа, наличием root-прав или джейлбрейка. Такого количества информации не запрашивает ни одна социальная сеть, включая Facebook, Twitter, и Instagram.

По словам автора публикации, сервис может запрашивать данные о расположении каждые 30 секунд. В течение длительного времени информация на серверы компании передавалась через незащищенный протокол HTTP, и легко могла бы быть перехвачена. Кроме того, практически в любой момент с серверов TikTok можно инициировать запрос, который будет сразу воспроизведен на конечном устройстве.

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Энтузиаст также отметил, что если пользователь начинает отслеживать количество запросов, сделанных сервисом, то их частота быстро снижается, а приложение "представляет", что никогда не интересовалось данным GPS или буфером обмена владельца.

Представители TikTok публикацию реддитора пока не прокомментировали.