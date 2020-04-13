TikTok стал еще популярнее из-за коронавируса: приложение скачали более миллиарда раз

Приложение TikTok уже и так стало одним из самых популярных в мире, обойдя по количеству загрузок WhatsApp. Теперь же разработчики отмечают новую высоту в один миллиард загрузок на Android. Поспособствовала росту популярности приложения пандемия коронавируса.

Из-за того, что людям приходится сидеть дома, они стали гораздо больше времени проводить со смартфонами. Отдушиной во время карантина для многих стала социальная сеть TikTok, в которой авторы публикуют короткие смешные видео.

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Рост популярности сети

Так, по состоянию на конец февраля TikTok был третьим по популярности бесплатным приложением в Google Play, а уже в марте он поднялся на второе место. Теперь стало известно, что программа преодолела барьер в миллиард загрузок из Google Play.

Стоит отметить, что до лидеров по количеству загрузок из Google Play китайской социальной сети еще далеко. Возглавляют рейтинг сервисы Google вроде Chrome, YouTube, Drive и Gmail, а также Facebook и WhatsApp – их загрузили свыше 5 миллиардов раз. Впрочем, с нынешними темпами роста TikTok имеет все шансы вскоре войти в этот "элитный клуб".

Новые конкуренты

Недавно Google заявили, что занимаются созданием новой функции для YouTube. Ее суть заключается в возможности создания коротких видео, вроде видео в TikTok. Новая функция получит название Shorts.

Для музыкального сопровождения роликов можно будет использовать лицензированные треки и другие аудиоматериалы из каталога сервиса. Инсайдеры предполагают, что такой шаг позволит Google составить конкуренцию TikTok, которым пользуются более 500 миллионов людей во всем мире.

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