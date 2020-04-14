Уязвимость TikTok позволяет взламывать чужие аккаунты

Специалисты по безопасности обнаружили опасную уязвимость в одном из наиболее популярных приложений в App Store и Google Play. Говорится о сервисе TikTok и баге, благодаря которому хакеры могут загружать видеоролики от имени другого пользователя без его ведома.

Исследователи обнаружили в коде популярного приложения "дыру", что позволяет публиковать видеоролики от имени других пользователей, перехватывая данные их аккаунтов, рассказывает Mashable.

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В чем дело

Как оказалось, для размещения контента TikTok использует веб-протокол HTTP, от которого разработчики отказались практически во всем сегменте интернета в пользу более надежного HTTPS.

В связи с тем, что HTTP практически не защищен от атак, во время запуска TikTok в местах с публичными Wi-Fi сетями злоумышленники могут перехватить историю посещений и личные данные владельца аккаунта. Для этого применяется атака типа MitM – "человек посередине" с помощью отправки поддельного пакета и дальнейшего перенаправления всего трафика приложения через собственный сервер. Стоит отметить, что за распространение ряда материалов, включая дезинформацию о коронавирусной инфекции, аккаунт может быть заблокирован.

Для демонстрации уязвимости эксперты уже провели несколько показательных взломов, разместив связанные с коронавирусом видеоролики от имени Всемирной организации здравоохранения и Красного Креста. Они отметили, что на сегодня TikTok остается единственным приложением, использующим HTTP для отправки данных.

Видео демонстрационных материалов:

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