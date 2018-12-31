Тим Кук признал, что спрос на iPhone падает
Генеральный директор компании Apple Тим Кук обнародовал письмо, адресованное инвесторам. Кук сообщил, что доход за первый квартал 2019 финансового года составит 84 миллиарда долларов. Это значительно меньше прежнего прогноза – 89-93 миллиарда долларов.
Об этом пишет ixbt.com.
Поэтому, как видим, компания таки признала падение спроса на смартфоны iPhone, что скажется на прибылях.
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В компании также сообщают, что не смогли предсказать "степень замедления мировой экономики, особенно в Китае". Это привело к замедлению продаж и уменьшению выручки от продаж продукции.
Причем, при детальном рассмотрении выясняется, что все снижение дохода приходится в основном на смартфоны iPhone. При это другая продукция наоборот демонстрирует рост дохода на 19%.
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