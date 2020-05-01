Тим Кук уверен, что iPhone SE (2020) быстрее любого Android-смартфона

Недавно главный дизайнер Huawei раскритиковал новый iPhone SE, заявив, что такому смартфону просто нет места в современном мире и он не заинтересовал покупателей. Однако у главы Apple совершенно противоположное мнение по этому поводу. Он уверен, что их доступный iPhone лучше любого Android-смартфона, по меньшей мере в одном.

Глава Apple прокомментировал, какой уровень продаж ожидает компанию от iPhone SE (2020), отметив, что он рассчитывает на высокий уровень спроса в странах со средним уровнем дохода, а также значительный приток новых пользователей "из лагеря Android", рассказывает 9to5mac.

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Чем iPhone SE лучше топового Android-смартфона

Одним из главных преимуществ iPhone SE (2020) Тим Кук выделил флагманский процессор, который заключен в компактный корпус.

Я думаю, что с выходом iPhone SE (2020)многие перейдут на iOS. Это невероятное предложение. В данной модели такой же процессор, как и у наших флагманов, и сейчас он быстрее любого самого продуктивного Android-смартфона. Мы всегда стремились представлять лучшие продукты по хорошей цене,

– заявил глава Apple.

Проведенный ранее дисасемблинг авторитетной лабораторией iFixit показал, что данная модель во многом дублирует iPhone 8. В роли запасных частей от "восьмерки" могут использоваться дисплей, датчик приближения, Taptic Engine, основная камера и микрофон. Цена iPhone SE (2020) стартует в США 399 долларов, а в Украине – с 14 500 гривен.

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