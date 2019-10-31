Тиму Куку дофотошопили AirPods Pro: фото

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Тима Кука поймали на фотошопе
Тима Кука поймали на фотошопе

Глава Apple Тим Кук разместил на своем профиле в Twitter фото, на котором увидели вмешательство фотошопа. CEO дорисовали новые беспроводные наушники AirPods Pro, которые компания представила недавно.

Как отметили журналисты The Verge, на фото профиля размещен старый снимок, а новые AirPods Pro ему просто дорисовали.

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Интересно, что в марте этого года, когда выпустили Air Pods 2, он опубликовал снимок, где беспроводные наушники были таким же образом дорисованы.

Тіму Кукові дофотошопили цікаву деталь
Это уже не первый подобный случай

Что известно о AirPods Pro? Это третье поколение беспроводных наушников от Apple. Среди важных обновлений – технология активного шумоподавления. Она оценивает окружающие шумы 200 раз в секунду и адаптирует звучание, маскируя препятствия. При этом чтобы пользователь мог слышать окружающее пространство, есть режим "прозрачности" – тогда наушники передают и музыку, и шумы вокруг.

Однако, и стоят новые наушники дороже предшественников. На американском рынке их стоимость составляет 249 долларов (6 200 гривен).

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Теги: Техно Новости Техно Тим Кук Apple Гаджеты
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