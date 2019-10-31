Тиму Куку дофотошопили AirPods Pro: фото

Глава Apple Тим Кук разместил на своем профиле в Twitter фото, на котором увидели вмешательство фотошопа. CEO дорисовали новые беспроводные наушники AirPods Pro, которые компания представила недавно.

Как отметили журналисты The Verge, на фото профиля размещен старый снимок, а новые AirPods Pro ему просто дорисовали.

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Интересно, что в марте этого года, когда выпустили Air Pods 2, он опубликовал снимок, где беспроводные наушники были таким же образом дорисованы.



Это уже не первый подобный случай

Что известно о AirPods Pro? Это третье поколение беспроводных наушников от Apple. Среди важных обновлений – технология активного шумоподавления. Она оценивает окружающие шумы 200 раз в секунду и адаптирует звучание, маскируя препятствия. При этом чтобы пользователь мог слышать окружающее пространство, есть режим "прозрачности" – тогда наушники передают и музыку, и шумы вокруг.

Однако, и стоят новые наушники дороже предшественников. На американском рынке их стоимость составляет 249 долларов (6 200 гривен).

I can only draw two possible conclusions here: either someone had to photoshop an AirPod into Tim’s ear for the second picture, or someone had to photoshop an AirPod out of Tim’s ear for the first onehttps://t.co/48vEWiyMelhttps://t.co/D0tjCH5CqM pic.twitter.com/VCJZJhNSrc — Chaim Gartenberg (@cgartenberg) March 20, 2019

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