Тиму Куку дофотошопили AirPods Pro: фото
Глава Apple Тим Кук разместил на своем профиле в Twitter фото, на котором увидели вмешательство фотошопа. CEO дорисовали новые беспроводные наушники AirPods Pro, которые компания представила недавно.
Как отметили журналисты The Verge, на фото профиля размещен старый снимок, а новые AirPods Pro ему просто дорисовали.
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Интересно, что в марте этого года, когда выпустили Air Pods 2, он опубликовал снимок, где беспроводные наушники были таким же образом дорисованы.
Это уже не первый подобный случай
Что известно о AirPods Pro? Это третье поколение беспроводных наушников от Apple. Среди важных обновлений – технология активного шумоподавления. Она оценивает окружающие шумы 200 раз в секунду и адаптирует звучание, маскируя препятствия. При этом чтобы пользователь мог слышать окружающее пространство, есть режим "прозрачности" – тогда наушники передают и музыку, и шумы вокруг.
Однако, и стоят новые наушники дороже предшественников. На американском рынке их стоимость составляет 249 долларов (6 200 гривен).
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