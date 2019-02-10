Tinder для животных: создали приложение для поиска домашних любимцев

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Приложение для поиска собаки
Приложение для поиска собаки / kalushnews.city

В Литве создали интересное приложение для поиска домашних любимцев из приюта. Программа работает по принципу популярного сервиса для знакомств Tinder.

Как информирует economictimes, приложение получило название GetPet. Сервис работает около месяца и каждый день его загружают несколько сотен пользователей.

"Это похоже на Tinder, но с собаками", – сказал Вайдас Гецявичюс, один из авторов приложения.

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Как он работает. Как мы уже упоминали, это приложение напоминает Tinder. Система показывает животных, если пользователь проскролить вниз, то получит больше информации о конкретном животном. Если любимиц понравился и пользователь хочет забрать его себе, то он проводит справа. Если же животное не пришлось по душе – надо проводить слева и появляется профиль другой собаки.

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Теги: Техно Интернет Приложения Мир животных
Источник: 24 Канал
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