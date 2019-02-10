Tinder для животных: создали приложение для поиска домашних любимцев

В Литве создали интересное приложение для поиска домашних любимцев из приюта. Программа работает по принципу популярного сервиса для знакомств Tinder.

Как информирует economictimes, приложение получило название GetPet. Сервис работает около месяца и каждый день его загружают несколько сотен пользователей.

"Это похоже на Tinder, но с собаками", – сказал Вайдас Гецявичюс, один из авторов приложения.

Читайте также: Программист создал уникальное приложение, которое может найти идеальную пару

Как он работает. Как мы уже упоминали, это приложение напоминает Tinder. Система показывает животных, если пользователь проскролить вниз, то получит больше информации о конкретном животном. Если любимиц понравился и пользователь хочет забрать его себе, то он проводит справа. Если же животное не пришлось по душе – надо проводить слева и появляется профиль другой собаки.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно