Точно, как Т-1000: ученые разработали жидкий металл, способный восстанавливать свою форму

Чаще всего создатели фантастических фильмов демонстрируют роботов врагами людей. Одним из образов, который все запомнили надолго, стал терминатор из жидкого металла Т-1000 из культового фильма "Терминатор 2: Судный день". Международная команда исследователей не считает такую технологию опасной, приблизившись к коммерческой реализации устройств из жидкого металла.

Международная команда исследователей считает новую технологию первой в своем роде, рассказывает Psy.org.

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Особенности материала

Созданный учеными жидкий металл состоит из сплава висмута, индия и олова. Большую часть времени он находится в твердом состоянии, однако, при достижении температуры 62° C, начинает таять. Сейчас сплав уже используется в качестве жидкометаллического теплоносителя в ядерной технике.

Между тем исследователи нашли ему и другое применение. Они объединили материал с резиновой оболочкой, позволяющей удерживать металл даже в жидком состоянии. Для демонстрации ученые создали металлическую оболочку руки, которая сжата в твердом состоянии и разгибается при нагревании.



Рука из жидкого металла созданная учеными

Без оболочки это не сработает, потому что жидкий металл испарится. Каркас оболочки контролирует общую форму и целостность, поэтому сам жидкий металл может быть ограничен в каналах. Мы потратили больше полугода на разработку этого производственного процесса, так как новый материал очень трудно обрабатывать,

– рассказывают исследователи.

Видео процесса сжатия руки из жидкого металла:

Где применят жидкий металл

Одним из возможных применений называются предметы, которые восстанавливают свою форму. Например, это могут быть спутники, которые складываются в небольшой контейнер, а после выхода на орбиту расширяются до необходимого размера. Кроме того, из жидкого металла можно создать и космический корабль. Если такое устройство упадет на Луну, оно деформируется, однако после нагревания легко восстановит форму.

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