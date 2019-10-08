Только в Украине: "фишки" нового смартфона Redmi 8 уже известны за день до мировой презентации

Уже завтра, 9 октября, состоится официальная мировая презентация, где компания Xiaomi представит свой лучший бюджетник – смартфон Redmi 8.

Однако совершенно неожиданно, компания из Поднебесной абсолютно эксклюзивно представила Redmi 8 за день до мировой презентации – в столице Украины, Киеве. Журналисты Техно 24 первыми смогли услышать все детали нового смартфона от Xiaomi.

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Дизайн. Redmi 8 получил более тонкие рамки вокруг дисплея, чем у предшественника, а каплевидный вырез несколько видоизменился. Сзади смартфон похож на Redmi Note 8 Pro, но только с двойной главной камерой.

Под ней размещен сканер отпечатков пальцев. А еще производитель отмечает, что Redmi 8 устойчив к царапинам стекла и воде.



Redmi 8 получил двойную камеру

Технические харахтеристики. У Redmi 8 двойная 12-мегапиксельная камера с флагманским сенсором Sony IMX363, как у Pixel 3, восьмиядерный процессор Snapdragon 439, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт.

У этого смартфона 6,22-дюймовый дисплей с разрешением HD+, а также наличие до 4 ГБ оперативной памяти. Производитель оборудовал смартфон портом USB Type-C и 3,5-миллиметровым аудиоразъемом.

Цена. Смартфон Redmi 8 с оперативной памятью на 32Гб стоит – 3 999 грн. Смартфон Redmi 8 с оперативной памятью на 64Гб оценен в 4 999 грн. Продажи в Украине стартуют 17 октября.

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