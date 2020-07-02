Пока различные производители электроники активно работают над выпуском новых поколений гибких смартфонов, LG анонсировала релиз еще более оригинального устройства. По словам генерального директора компании, в начале 2021 года будет представлен уникальный гаджет с гибким дисплеем способным сворачиваться в рулон.

Первые слухи об аппарате LG с кодовым именем Project B появились в сети еще несколько месяцев назад, но компания не давала никаких официальных комментариев о планах выпустить неординарное устройство, сообщает gizmochina.

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Особенности смартфона

Недавно генеральный директор вендора Квон Бонг заявил, что LG станет первым производителем, в ассортименте которого в 2021 году появится смартфон с дисплеем. который разворачивается. Если верить утечкам, опубликованным южнокорейскими инсайдерами, LG уже разработала несколько прототипов, производством которых активно занимаются местные предприятия.



LG станет первой компанией, которая представит подобный смартфон

Идея подобного устройства заключается в использовании гибкой OLED-матрицы, которую LG разрабатывает совместно с китайской BOE. При необходимости пользователь может растянуть дисплей, увеличив диагональ экрана, а в походном положении новинка будет занимать мало места, легко помещаясь в карман или сумку. По слухам, вендор также разрабатывает два новых Android-флагмана с кодовыми названиями Horizontal и Rainbow, презентация которых может состояться до конца года.

Цена

Подробные технические характеристики и предполагаемая цена гибкого смартфона LG неизвестны, однако стоить он не дешево, как и любое революционное устройство.