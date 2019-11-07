10 полезных девайсов с Aliexpress

Массовая распродажа 11.11 состоится уже в этот понедельник. Тогда на сайте Aliexpress можно будет найти много интересных гаджетов, да еще и купить их с существенной скидкой. Как не потеряться в разнообразии продуктов, представленных на торговой площадке и выбрать действительно полезный девайс?

Журналисты Техно 24 подготовили для вас подборку полезных девайсов на любой вкус.

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Ноутбук

Ваш ноутбук устарел и не справляется с поставленными задачами? Найти ему замену легко на Aliexpress. Здесь ассортимент лэптопов действительно очень богат, но мы решили вам рассказать именно об этом девайсе по нескольким причинам.

Во-первых, Honor MagicBook 14 представили в 2019 году, и он имеет новое железо, которое прослужит вам не один год. Лэптоп имеет стильный металлический корпус, весит всего 1,45 килограмма и имеет толщину 10-18 миллиметров.

Дисплей Honor MagicBook 14, как не тяжело догадаться, имеет размер 14 дюймов и тонкие рамки вокруг дисплея. Разрешение экрана 1920x1080 точек.

Работает лэптоп под управлением процессора AMD Ryzen 5 3500U. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а объем SSD – 256 ГБ.

При этом цена Honor MagicBook 14 довольно демократична – 16 970 – 18 273 гривен.

Электробритва

Если вы решили уже начать искать подарки к рождественским праздникам своим близким и родным, тогда этот девайс может вам точно пригодиться.

Почти каждый мужчина мечтает об идеальной электробритве, которая обеспечит ему безопасное бритье без раздражений. Электробритва от китайского вендора вполне может удовлетворить эти требования.

Xiaomi SOOCAS S3 может похвастаться длительной автономной работой (1 час), и стильным дизайном. Кроме того. головки электробритвы поворачиваются на 360 градусов, что обеспечит максимальный комфорт во время бритья.

Цена на электробритву тоже приятно удивляет – 974 гривны.

Беспроводные наушники

Любите слушать музыку и не представляете свою жизнь без нее? Здесь найдется гаджет и для вас. На сайте много предложений с беспроводными наушниками, которые могут удовлетворить потребности любого пользователя.

Бренд Honor хорошо себя зарекомендовал на рынке, тем более на Aliexpress официальные дестрибюторы вендора.

Беспроводные наушники Honor FreeBuds могут похвастаться защитой от воды, удобной формой и стильным дизайном.

Цена Honor FreeBuds – 1 772 гривны.

Видеокамера

Всю жизнь мечтали снимать собственные профессиональные видео или даже фильмы? Здесь найдутся продукты и для вас.

К примеру, цифровая видеокамера ORDRO AC5, которая снимает ролики в разрешении 4К. Она может похвастаться 12-кратным оптическим зумом, поддержкой Wi-Fi, поддержкой карт памяти до 128 ГБ и компактными размерами.

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Цена видеокамеры ORDRO AC5 более чем приличная – 4 600 – 9 200 гривен.

Стиральная машинка для обуви

Среди пользователей стиральных машинок бытует мнение, что обувь не желательно стирать, ведь это может негативно повлиять на технику. И чтобы избежать каких-либо нежелательных поломок китайская компания WarmHome выпустила специальное устройство для стирки обуви.

Такой девайс не только продлит срок службы вашей обычной стиралке, но и тщательно и бережно очистит обувь от загрязнения.

Цена такого устройства – 2 770 – 3 258 гривен.

Очиститель воздуха

А вот позаботиться о чистоте воздуха в доме поможет другой девайс – очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier Filter. Гаджет поможет избавиться от неприятных запахов и аллергенов, которые могут появиться в воздухе.

Такое устройство будет полезно не только для людей, имеющих склонность к аллергии. Ведь позаботиться о своем здоровье никогда не поздно. Тем более, что в своем доме вы проводите больше всего времени.

Также Xiaomi Mi Air Purifier Filter может быть полезным и в офисных помещениях, ведь много времени люди также проводят и на рабочих местах.

Цена Xiaomi Mi Air Purifier Filter – от 570 гривен.

Электросамокат

Еще одна полезная вещь в повседневном использовании – электросамокат. Такое устройство изрядно спасает в больших городах, где тысячи автомобилей. С электрическим самокатом вам не придется стоять в километровых пробках или тесниться в душных маршрутках.

К тому же устройство максимально eco-friendly. Поэтому вы будете заботиться не только о своем здоровье, состоянии своей нервной системы, но и об окружающей среде.

Среди основных преимуществ самоката Xiaomi Mi Jia M365 Smart E компактные размеры, сложная конструкция и длительное время автономной работы.

Цена Xiaomi Mi Jia M365 Smart E тоже приятная – от 9 200 гривен.

Смарт-телевизор

Смарт-телевизоры уже стали обыденным явлением и их можно встретить почти в каждом доме. Это очень удобное устройство, которое дает возможность просматривать любимые фильмы и видео на большом экране и в хорошей разрешающей способности.

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На рынке существует немало производителей "умных" телевизоров в разных ценовых сегментах. К примеру смарт-телевизор ENGLAON может похвастаться высоким разрешением (1920х1080 точек), интересным 43-дюймовым дисплеем (новинка загнута по краям) и широким набором полезных функций.

Обойдется такое устройство в скромные 7 432 гривны.

Смарт-браслет

Фитнес-трекеры уже получили довольно широкое распространение на украинском рынке и таким устройством уже никого не удивишь. Однако у вас всегда есть шанс удивить своих знакомых новой моделью такого гаджета.

Самые популярные на рынке браслеты от компании Xiaomi. Последняя версия Mi Band 4 получила немало полезных функций и обновленный дизайн. И если вы мечтали приобщиться к сообществу пользователей в таких нательных гаджетов, или приобщить кого-то из своих близких, то самое время.

К слову, на Aliexpress Xiaomi Mi Band 4 можно приобрести от 893 гривен.

Пылесос

Наверное, именно слово уборка вызывает у большинства людей очень неприятные ощущения. Хозяйки немало времени тратят, чтобы в их домах была чистота и порядок. Однако эти страдания можно уменьшить с помощью правильных комплектующих.

К примеру, ручной пылесос Xiaomi F8 поможет навести порядок в вашем доме без лишних усилий. Smart приложение позволяет отслеживать мощность пылесоса, очистку, а также напоминает о необходимости очистить или заменить фильтр. Встроенный светодиодный датчик света автоматически освещает темные закоулки, поэтому мусор и пыль от вас точно не скроются.

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Встроенного аккумулятора устройства хватает на 55 минут автономной работы, а сложная конструкция обеспечит удобство хранения пылесоса и сэкономит вам место.

Купить такого помощника можно за 7 667 гривен.

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