Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников

За последние полгода количество работников в 50 крупнейших IT-компаний выросла с 58 тысяч до почти 63 тысяч. При этом в таких компаниях-гигантах как EPAM и SoftServe, пересекли отметку 7000 специалистов.

Рейтинг крупнейших компаний по количеству работников сформировал портал dou.ua.

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На первом месте компания EPAM — за первые 6 месяцев 2019 года количество ее специалистов увеличилось на рекордные 900 специалистов. Свой успех компания посняет работой с образовательными учреждениями. EPAM сотрудничает с 20 университетами, имеет 15 лабораторий и до 3000 выпускников ежегодно, часть из которых начинает сотрудничество с EPAM.

На втором месте компания SoftServe, которая увеличилась на 749 специалистов. Компания тоже имеет несколько университетских программ ИТ-специальностей и открыла ряд новых форматов работы со студентами.

Третью строчку занимает GlobalLogic. В компании рост связывают с развитием существующих проектов и запуском новых в таких сферах, как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, медиа, коммерция и тому подобное.

Далее в рейтинге идет Luxoft. Правда, за последние 6 месяцев компания показала негативную динамику-количество специалистов в компании уменьшилось на 250 специалистов.

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Пятерку лидеров замыкает Ciklum. Правда, рост не слишком активный - 4 новых специалиста.

Далее в рейтинге NIX. Компания тоже показала существенный рост – более 300 новых работников за полгода. На 7 строчке – Infopulse. В компании появились +49 новых работников. Intellias, которая продолжает активно расти, на 8 позиции. За первые полгода 2019 она увеличилась на 300 новичков.

DataArt – на 9 строчке. У нее появилось 173 новых специалиста. И замыкает первую 10 ZONE3000 – за полгода компания выросла на 150 человек.

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