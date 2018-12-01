Топ-5 категорий товаров, которые наиболее активно покупают украинцы в интернете

Украинцы тратят на покупку в интернете в среднем 1515 гривен. Чаще всего покупают технику, одежду, обувь и косметику. Об этом свидетельствуют данные исследования компании GfK.

Об этом пишет издание segodnya.ua.

Итак, как уже было сказано, чаще всего украинцы покупают в интернете бытовую технику и электронику (эти товары покупают около 52% онлайн-покупателей). Также популярна цифровая техника: смартфоны, планшеты, ноутбуки, аксессуары к компьютерам и тому подобное.

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Топ-5 товаров, которые чаще покупают украинцы в интернете:

Бытовая и цифровая техника – 52% покупок;

Одежда – 45% всех покупок;

Косметика и парфюмерия – 34% покупок;

Обувь – 30%;

Подарки и аксессуары – 25%.

Как выяснили исследователи, решение о покупке украинцы принимают довольно быстро: так, почти половина покупок была осуществлена ​​в течение дня, а 30% – в течение недели.

Кстати, украинцы покупают одежду на сайтах чаще, чем жители Чехии, и немного реже, чем жители Польши. Так, в Польше количество покупателей, приобретающих онлайн, достигает 39%, а в Чехии – 23%.

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