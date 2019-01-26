Топ-5 самых мощных ноутбуков – рейтинг продавцов

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Топ-5 самых мощных ноутбуков
Топ-5 самых мощных ноутбуков / unsplash

Ноутбуки на базе процессора Intel Core i7 набирают популярности, ведь они считаются максимально универсальным решением для работы и гейминга. Кроме того, устройства с Intel Core i7 демонстрируют высокие результаты тестирования в различных бенчмарках.

Модели премиум-класса подходят для AAA-игр, запуска "тяжелых" программ, работы в ресурсозатратных приложениях. Высокая стоимость таких ноутбуков чаще всего оправдана их функциональностью. Поэтому продавцы таких девайсов приготовили свой рейтинг лучших ноутбуков премиум-класса, сообщает 3DNews.

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MSI Titan SLI

Специальная модель для киберспортсменов, о чем свидетельствуют:

  1. высокая производительность;
  2. мощный графический процессор GeForce для гейминга с высоким FPS;
  3. поддержка VR.

Смотрится модель оригинально – массивный корпус и необычная клавиатура с яркой подсветкой.

MSI Titan SLI
MSI Titan SLI

ASUS G7

В производительности этот ноутбук может посоревноваться со стационарными ПК с мощным железом. Несмотря на мощный процессор, качественный графический адаптер и большое количество портов, устройство относительно компактное и относится к мобильным ноутбукам.

ASUS G7
ASUS G7

Lenovo ThinkPad P71

Это "космическое" решение для специалистов в сфере IT, графического дизайна и виртуального проектирования. Модель оснащена сенсорным экраном и имеет максимальный уровень защищенности для экстремальных условий.

Lenovo ThinkPad P71
Lenovo ThinkPad P71

Acer Predator Triton 700

Компактный ноутбук с ультратонким корпусом, мощной видеокартой GeForce GTX 1080 и системой охлаждения для комфортного гейминга.

Acer Predator Triton 700
Acer Predator Triton 700

DREAM MACHINES Clevo

Мощный игровой ноутбук с подсветкой клавиатуры, процессором Intel i7 8 поколения и дискретной видеокартой GeForce GTX 1080. Поддерживает функцию быстрой зарядки. Разъем для замка безопасности позволит предотвратить взломы.

DREAM MACHINES Clevo
DREAM MACHINES Clevo

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Теги: Игры Lenovo Acer Asus ноутбук Техно Гаджеты
Источник: Техно
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