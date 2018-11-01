Топ-менеджер Google ушел из компании из-за секс-скандала

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Ричард ДеВол ушел из Google
Ричард ДеВол ушел из Google / Фото из свободных источников

Руководитель отдела по оценке перспективности проектов в Google X Ричард ДеВол покинул компанию после обвинений в сексуальных домогательствах. Бывший топ-менеджер дочерней компании Alphabet даже не получил выходного пособия при увольнении.

Об этом сообщает CNBC.

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Отметим, Ричард ДеВол покинул компанию спустя неделю после того, как The New York Times опубликовали большое расследование о харассменте в компании, среди историй тоже фигурировало его имя.

Согласно данным издания, в 2013 году Ричард ДеВол во время собеседования с потенциальной сотрудницей рассказал ей об "открытом браке" со своей женой, а также пригласил на фестиваль Burning Man, где сделал девушке некорректное предложение. Она отказалась, а через несколько недель ей сообщили, что она не прошла на должность инженера.

Річард ДеВол
Ричард ДеВол (слева)

В 2015 году Стар Симпсон подала жалобу в Google, где ей ответили, что это, скорее всего, неправда, но пообещали принять меры. После выхода расследования ДеВол заявил, что ее не хотели брать на эту должность до того, как она получила приглашение на фестиваль.

The New York Times написали о сексуальных домогательствах со стороны топ-менеджеров Google, среди которых оказался создатель Android Энди Рубин. Несмотря на то что он был в браке, инженер также в 2011 году имел отношения с сотрудницей из отдела разработчиков.

Енді Рубін
Энди Рубин

Как сообщает издание, по правилам Google, он должен был сообщить HR-отделу об этом, но Рубин этого не сделал. Кроме того, через два года он начал отношения с другой коллегой. Когда она попыталась разорвать с ним связь, он пригласил ее в отель и принудил к оральному сексу.

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После того как ситуация стала известна руководству в 2014 году, компания приняла решение уволить Рубина. Google фактически скрывала факт увольнения, но выплатила ему 90 миллионов долларов в качестве компенсации. Пресс-секретарь инженера Сэм Сингер опроверг эту информацию, подчеркнув, что решение об уходе было собственным желанием инженера.

Отметим, что 25 октября генеральный директор Google Сундар Пичаи отправил письмо всем сотрудникам, сообщив об ужесточении политики в отношении ненадлежащего поведения, и заверил, что компания тщательно проверит каждую жалобу о сексуальных домогательствах. Он также подчеркнул, что за последние два года Google уволили за харассмент 48 сотрудников, 13 из которых занимали должности топ-менеджеров.

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Теги: Техно Интернет Секс-скандал Google
Источник: Техно
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