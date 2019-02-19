Топовая версия смартфона Xiaomi Mi 9 получит рекордную оперативку

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Xiaomi Mi 9 Transparent Edition
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition / Weibo

В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Xiaomi Mi 9 Transparent Edition. Судя по свежим данным, новинка получит не только прозрачную заднюю панель, но и более мощную "начинку".

Как сообщает 4PDA, смартфон набрал 2982 и 10 382 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Это вполне стандартные результаты для устройства на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 855.

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Отличия. Особый интерес вызывает объем оперативной памяти – 12 ГБ. Раньше такими характеристиками мог похвастаться лишь Lenovo Z5 Pro GT. Из коробки новинка от Xiaomi будет работать на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition
Результаты тестирования Xiaomi Mi 9 Transparent Edition

Дата анонса. Презентация новинки состоится утром 20 февраля. По предварительным данным, цена наиболее доступной модификации флагмана составит около 487 долларов.

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition
Xiaomi Mi 9 Transparent Edition получит оригинальный дизайн

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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