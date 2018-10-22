В сети появляется все больше деталей относительно нового смартфона Honor Magic 2. Недавно на сайте сертификационного агентства TENAA опубликовали подтвержденные характеристики устройства и новые рендеры смартфонов.

Об этом сообщает Fonearena.

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Согласно опубликованной информации, смартфон с минимальными рамками будет оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма с разрешением Full HD + (2340 x 1080 точек). "Сердцем" флагмана стал производительный 8-ядерный процессор Kirin 980 с тактовой частотой 2,6 ГГц при поддержке 6 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации.

Основная камера новинки состоит из трех сенсоров: основного с разрешением 16 мегапикселей, вспомогательного на 24 мегапикселя и 16-мегапиксельного телефото-модуля.



Honor Magic 2 будет выполнен в форм-факторе слайдера

Селфи-камера с поддержкой функции распознавания лица состоит из двух TOF-модулей, обеспечивающих точность измерения глубины до 1 сантиметра. Доступ к ней открывается сдвигом экрана, подобно конструкции Xiaomi Mi Mix 3.

Достоверной информации о сканере отпечатков пальцев пока нет, предположительно, он будет расположен под экраном. Во всяком случае, на официальных изображениях дактилоскоп на задней крышке смартфона отсутствует.



Honor Magic 2 будет иметь тройную основную камеру

Honor Magic 2 оборудован графеновым аккумулятором емкостью 3 400 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки. Работать устройство будет под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.

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Согласно данным TENAA, смартфон получит комплектный переходник для наушников, который подключается к разъему USB Type-C, следовательно, привычного аудиоразъема смартфон лишится.



Honor Magic 2 презентуют 31 октября

Предположительно, новинка будет выпущена в двух конфигурациях: версия с 6 ГБ оперативной памяти получит встроенное хранилище на 128 ГБ, тогда как аппарат с 8 ГБ оперативной памяти будет оснащаться накопителем объемом 256 ГБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2 Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Рарзрешение: 2340 x 1080 пікселів

Тип: AMOLED Диагональ: 6,39 дюйма Рарзрешение: 2340 x 1080 пікселів Процессор Kirin 980

Kirin 980 Видеопроцессор Mali-G76 MP10

Mali-G76 MP10 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 16 Мп + 24 Мп + 16 Мп

​Фронтальная: состоит из двух модулей

Основная: 16 Мп + 24 Мп + 16 Мп ​Фронтальная: состоит из двух модулей Аккумулятор 3 400 мАг

3 400 мАг Операционная системаAndroid 9.0 Pie

Цена смартфона на старте продаж пока неизвестна. Презентация Honor Magic 2 запланирована на 31 октября в Китае.



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