Топовые характеристики смартфона Honor Magic 2 официально подтвердили
В сети появляется все больше деталей относительно нового смартфона Honor Magic 2. Недавно на сайте сертификационного агентства TENAA опубликовали подтвержденные характеристики устройства и новые рендеры смартфонов.
Об этом сообщает Fonearena.
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Согласно опубликованной информации, смартфон с минимальными рамками будет оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,39 дюйма с разрешением Full HD + (2340 x 1080 точек). "Сердцем" флагмана стал производительный 8-ядерный процессор Kirin 980 с тактовой частотой 2,6 ГГц при поддержке 6 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации.
Основная камера новинки состоит из трех сенсоров: основного с разрешением 16 мегапикселей, вспомогательного на 24 мегапикселя и 16-мегапиксельного телефото-модуля.
Honor Magic 2
Селфи-камера с поддержкой функции распознавания лица состоит из двух TOF-модулей, обеспечивающих точность измерения глубины до 1 сантиметра. Доступ к ней открывается сдвигом экрана, подобно конструкции Xiaomi Mi Mix 3.
Достоверной информации о сканере отпечатков пальцев пока нет, предположительно, он будет расположен под экраном. Во всяком случае, на официальных изображениях дактилоскоп на задней крышке смартфона отсутствует.
Honor Magic 2
Honor Magic 2 оборудован графеновым аккумулятором емкостью 3 400 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки. Работать устройство будет под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.
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Согласно данным TENAA, смартфон получит комплектный переходник для наушников, который подключается к разъему USB Type-C, следовательно, привычного аудиоразъема смартфон лишится.
Honor Magic 2
Предположительно, новинка будет выпущена в двух конфигурациях: версия с 6 ГБ оперативной памяти получит встроенное хранилище на 128 ГБ, тогда как аппарат с 8 ГБ оперативной памяти будет оснащаться накопителем объемом 256 ГБ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2
- ДисплейТип: AMOLED
Диагональ: 6,39 дюйма
Рарзрешение: 2340 x 1080 пікселів
- ПроцессорKirin 980
- ВидеопроцессорMali-G76 MP10
- ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ
Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновная: 16 Мп + 24 Мп + 16 Мп
Фронтальная: состоит из двух модулей
- Аккумулятор3 400 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 Pie
Цена смартфона на старте продаж пока неизвестна. Презентация Honor Magic 2 запланирована на 31 октября в Китае.
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