В последнее время все больше новоиспеченных владельцев видеокарт NVIDIA GeForce RTX жалуются на проблемы в работе довольно недешевых видеоадаптеров. На страницах веб-ресурса Reddit и форуме GeForce.com сообщается о далеко не единичных случаях появления артефактов, нестабильной работы и выхода из строя старших ускорителей NVIDIA Turing.

Об этом сообщает Overclock3D.

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К группе риска в первую очередь относятся видеокарты GeForce RTX 2080 Ti дизайна Founders Edition. Чуть меньше вероятность столкнуться с неполадками у владельцев адаптеров GeForce RTX 2080 Founders Edition, а также модификаций от AIB-партнеров "зеленого" чипмейкера.

Хотя сообщения о "умирающих" видеокартах совсем не новые и часто появляются вскоре после рыночного дебюта нового поколения ускорителей, довольно странно наблюдать такое количество жалоб за короткий период. Особенно, учитывая тот факт, что новинки до сих пор не работают на полную мощность и не задействуют технологии из набора NVIDIA RTX, в который входит аппаратное ускорение трассировки лучей и сглаживание DLSS.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti "умираю" при малейших нагрузках

С другой стороны, нельзя не отметить расторопность NVIDIA и ее партнеров, которые быстро обменивают по гарантии вышедшие из строя карты GeForce RTX на новые экземпляры.

Некоторым геймерам, правда, не везет вдвойне: аналогичные проблемы наблюдаются и с видеокартами, которые были заменены производителем.

Спровоцирована ли данная ситуация каким-то производственным браком карт GeForce RTX, пока неясно. Зарубежные журналисты уже обратились к NVIDIA по этому поводу, однако никакого ответа от компании до настоящего времени не поступало.

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