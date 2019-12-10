Товары, которые украинцы активно искали в сети: рейтинг Google

В Google Украина рассказали, какие темы вызвали наибольший интерес у украинцев в 2019 году. В частности, компания продемонстрировала, какие именно товары больше всего искали, смотрели и покупали украинские пользователи Google в течение 2019 года.

Журналистка Техно 24 посетила пресс-конференцию "Google топ-запросы 2019 года", поэтому мы предлагаем посмотреть товары, которые больше всего интересовали украинский в 2019 году.

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1. iPhone 11

Самым популярным товаром, который искали в Google украинцы в этом году стал смартфон американской компании Apple – iPhone 11. В Украине техника Apple пользуется широкой популярностью, поэтому ничего удивительного, что один из самых популярных смартфонов компании заинтересовал и украинцев.



Смартфон iPhone 11 от компании Apple

2. Автокресло

Вторым по популярности товаром в украинском сегменте Google стало автокресло. Учитывая недавно принятый закон, обязывающий перевозить детей до 13 лет в специально установленных автокреслах, популярность этого продукта является вполне естественной.



Родители стали активнее покупать автокресла в Украине

3. Авиабилеты МАУ

Третьим чаще всего искали авиабилеты компании МАУ. Очевидно, именно ее услугами чаще всего пользуются украинцы, для внутренних рейсов и перелетов за границу.



Украинцы больше всего искали именно билеты МАУ

4. Укрзализныця билеты

Поскольку украинцы очень часто путешествуют именно железнодорожным транспортом – именно билеты Укрзализныци заняли четвертое место среди самых разыскиваемых товаров в сети.



Билеты Укрзализныци 4 по популярности товар в сети

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5. Бустер

Автомобильный бустер – это специальное устройство, предназначенное для пассажиров в возрасте примерно от 3 до 12 лет. Он представляет собой небольшой сиденье с подлокотниками без спинки и внутренних ремней безопасности. Ребенок пристегивается штатным ремнем.

Поскольку в уже упомянутом законе не указано, какие же именно спецсредства следует использовать при перевозке детей в автомобиле, часто родители отдают предпочтение более дешевым и простым бустерам. Поэтому этот товар занимает пятую позицию в ТОПе поисковика.



Автомобильный бустер

6. IQOS

Система нагрева табака от компании Philip Morris International – IQOS также пользуется широкой популярностью среди украинцев. Все больше людей отдают предпочтение больше ей, чем обычным сигаретам. Впрочем, такая альтернатива все еще остается сомнительной, ведь несомненно лучшим вариантом является не курить вообще.



Помните, что употребление табака в любой форме вредит вашему здоровью

7. Вентилятор

Жаркое лето мотивировало украинцев активнее искать и покупать вентиляторы. Часто случалось так, что в магазинах их можно было не найти, тогда на помощь приходил Google и онлайн маркетплейсы. Поэтому именно вентиляторы – седьмой самый популярный товар года.



Украинцы спасались от жары вентиляторами

8. Украина Португалия билеты

Кто по вентилятор, а кто в самолет и в солнечную Португалию. Именно билеты на это направление стали восьмым по популярности товаром в сети. Португалия прекрасна в любое время года, но если и изнывать от жары, то лучше всего это делать на берегу океана смакуя коктейль.



Билеты в Португалию – восьмой по популярности товар в сети

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9. Электросамокат

Лихорадка в виде электросамокатов задела и украинцев. Оно и не удивительно, ведь это относительно не дорогой, удобный и быстрый способ передвижения по городу. Найти электросамокат абсолютно не проблема, моделей много, остается выбрать. Что и сделали пользователи Google выведя этот товар на девятую позицию по популярности.



Электросамокат удобное транспортное средство для города

10. Мини-кондиционер

Пожалуй, все кому не выпало возможности попасть в Португалию, а вентилятора было мало решили приобрести мини-кондиционер. На самом деле отличный способ спастись от жары в небольшой комнате, офисе или кабинете. Именно этот товар занял последнее место среди запросов в 2019 году в Украине.



Мини-кондиционер

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