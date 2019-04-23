Toyota будет улучшать экологию в Китае

Сетевые источники сообщают, что японская компания Toyota вместе с Университетом Синьхуа организует на территории Пекина исследовательский институт. Он будет заниматься разработкой автомобильных систем с использованием водородного топлива, а также других передовых технологий, которые улучшат экологическую ситуацию в Китае.

Об этом в ходе выступления в Университете Синьхуа рассказал президент и главный исполнительный директор Toyota Акио Тойода, передает Nikkei Asian Review.

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Почему Toyota выбрала Китай? Он также сообщил, что японская компания продолжит делиться собственными технологиями с Китаем. Прежде всего это связано со стремлением Toyota расширить свой бизнес в Поднебесной, для чего в будущем будет осуществлено наращивание производственных мощностей.

Что известно о новом институте? Известно, что новый научно-исследовательский институт будет заниматься созданием автомобильных технологий, которые смогут повлиять на улучшение экологической ситуации в Китае. Кроме создания систем для потребительского автомобильного рынка, исследователи займутся разработкой технологий на основе водородного топлива, за счет чего удастся решить острый вопрос нехватки энергии в стране.

Стоит отметить, что создание исследовательского центра полностью вписывается в политику Toyota. Напомним, не так давно компания открыла доступ к 24 000 собственным патентам для всех желающих. Также было объявлено о том, что компания будет поставлять гибридные системы второго уровня для десятков компаний, контракты с которыми уже подписаны.

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