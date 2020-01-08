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Toyota построит город будущего для испытания ключевых технологий

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Woven City / Toyota

Toyota представила свое видение города будущего на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе. Компания разрабатывала проект восемь месяцев и наконец показала его широкой публике.

Цель проекта – заложить фундамент новых технологий градостроительства. Но сначала будет создана виртуальная копия города, чтобы протестировать идеи и учиться на собственных ошибках, пишет TechCrunch.

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Представьте себе полностью управляемый город, в котором исследователи, инженеры и ученые имеют возможность свободно тестировать технологии беспилотников, мобильности как услуги, робототехники, умных подключенных домов, ИИ и многое другое – в реальной среде,
– рассказал Акид Тойода, главный идеолог проекта.

В шутку он называет себя японской версии Вилли Вонки, героя произведения "Чарли и шоколадная фабрика".

В Woven City – такое название получил проект – полностью подключенная экосистема будет работать на энергии водорода, а бытовые заботы возьмут на себя роботы. Датчики и и ИИ позаботятся об основных потребностях жителей.


Toyota создаст в Японии автоматизированный город будущего

В новом городе, построенном на месте бывшей фабрики у подножия горы Фудзи, будут проложены три типа дорог – для пешеходов, для велосипедов и скутеров и для автономного транспорта. В частности, там будут курсировать шаттлы e-Palette, над которыми работают в Toyota.

За архитектурную часть отвечает известный датский инженер Бьярке Ингельс, автор штаб-квартир Google в Калифорнии и Лондоне и Lego House в Дании.

Первые жильцы появятся там в 2021 году, пообещал Акид Тойода. Компания надеется, что горожанами Woven City станут сотрудники Toyota, их семьи, служащие, которые вышли на пенсию,  и студенты.


Первые жители поселятся в городе в 2021 году

Компания уже работает над новым поколением домашних роботов, которые Toyota видит в роли компаньонов для пожилых людей, но не только. Они будут учиться в обычных жизненных ситуациях и выполнять широкий круг задач.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Япония Toyota
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