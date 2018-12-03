Toyota представила робота, которым можно управлять по 5G-сети

Компания Toyota представила существенно доработанного человекоподобного робота T-HR3. Отныне роботом можно управлять не только через прямое проводное подключение, но и дистанционно – через сети пятого поколения.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Stella Artois продает "робота-бармена"

С целью улучшения использования в практической среде T-HR3 успешно контролировался беспроводным способом,

– говорится в пресс-релизе Toyota.

Во время теста оператор находился от робота на расстоянии около 10 километров. Связь между ними установили по сети 5G, которую обеспечила компания NTT DOCOMO. Как можно заметить на видео, задержка между командами оператора и действиями работа минимальна.

Роботом T-HR3 можно управлять через 5G - смотрите видео

По словам генерального менеджера подразделения Toyota Partner Robot Акифуми Тамаоки, их основная цель заключается в создании полезных роботов, способных сосуществовать с людьми и помогать им в повседневной жизни.

Одним из наиболее очевидных способов использования таких роботов с дистанционным управлением является участие в спасательных операциях без риска для жизни людей.

Что такое T-HR3?Это робот-гуманоид третьего поколения. Его оператор находится в специальном экзоскелете с шлемом виртуальной реальности на голове. Это позволяет ему видеть то, что происходит "глазами" работа и с высокой точностью управлять всеми его движениями.



Экзоскелет оператора получает от T-HR3 информацию о тактильных ощущения. Например, если робот сжимает надувной мяч, то человек сможет на расстоянии почувствовать его размеры и плотность.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно