Toyota представила робота, которым можно управлять по 5G-сети

33 Читати новину українською
Toyota представила робота, которым можно управлять по 5G
Toyota представила робота, которым можно управлять по 5G / Фото из открытых источников

Компания Toyota представила существенно доработанного человекоподобного робота T-HR3. Отныне роботом можно управлять не только через прямое проводное подключение, но и дистанционно – через сети пятого поколения.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Stella Artois продает "робота-бармена"

С целью улучшения использования в практической среде T-HR3 успешно контролировался беспроводным способом,
– говорится в пресс-релизе Toyota.

Во время теста оператор находился от робота на расстоянии около 10 километров. Связь между ними установили по сети 5G, которую обеспечила компания NTT DOCOMO. Как можно заметить на видео, задержка между командами оператора и действиями работа минимальна.

Роботом T-HR3 можно управлять через 5G - смотрите видео

 

По словам генерального менеджера подразделения Toyota Partner Robot Акифуми Тамаоки, их основная цель заключается в создании полезных роботов, способных сосуществовать с людьми и помогать им в повседневной жизни.

Одним из наиболее очевидных способов использования таких роботов с дистанционным управлением является участие в спасательных операциях без риска для жизни людей.

Что такое T-HR3?Это робот-гуманоид третьего поколения. Его оператор находится в специальном экзоскелете с шлемом виртуальной реальности на голове. Это позволяет ему видеть то, что происходит "глазами" работа и с высокой точностью управлять всеми его движениями.

Экзоскелет оператора получает от T-HR3 информацию о тактильных ощущения. Например, если робот сжимает надувной мяч, то человек сможет на расстоянии почувствовать его размеры и плотность.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Искусственный интеллект робототехника Toyota
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
2 декабря 20:25 Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта
627
Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
2 декабря 16:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик 881
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
1 декабря 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
8580
Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
1 декабря 14:02 Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся
Блог Медіа 387
ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 ноября 12:08 ZTE представила еще один мощный игровой смартфон – Nubia Red Magic Mars
207
5 самых интересных блогеров-геймеров YouTube
28 ноября 18:02 5 самых интересных блогеров-геймеров YouTube
240
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук