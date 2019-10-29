Трамп обратился к Тиму Куку, потому что ему не нравится дизайн новых iPhone

Президент США Дональд Трамп, оказывается, является преданным пользователем смартфонов Apple. Он имеет новый iPhone (2018 или 2019 выпуска), а также пользовался более старыми моделями. Теперь он признался, что новая модель смартфона Apple ему не нравится.

Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

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В твите он обратился к главе компании Apple Тиму Куку: "Тим: кнопка на iPhone была намного лучше, чем перелистывание".

Очевидно, Трамп подразумевает классическую физическую кнопку "Домой", которую имели iPhone от первого до iPhone 8. Более новые версии уже избавились от этой кнопки.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019

Почему отказались от этой кнопки? Эта кнопка исчезла с выходом iPhone X. На такой шаг Apple пошла, чтобы увеличить рабочую площадь экрана и свести к минимуму рамки. Вместо нее появилась сенсорная кнопка, а также ряд команд для выполнения этих функций.

Первое фото с физической кнопкой "Домой"; второе – с сенсорной

Кстати, Трамп уже критиковал дизайн iPhone. В 2013 году он тоже раскритиковал дизайн iPhone (очевидно, он имел в виду модель iPhone 5). Тогда он посоветовал Apple сделать устройство с большим экраном, чтобы конкурировать с компанией Samsung.

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