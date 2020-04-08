Трамп заявил о правах США на Луну и другие космические объекты

Американский президент открыл дорогу компаниям в США до коммерческому освоению любых ресурсов и объектов в космосе, включая Луну, Марс и другие планеты. В документе подписанном Трампом отмечается, что США не признают космическое пространство глобальным достоянием.

Соответствующий документ Трамп подписал 6 апреля. По сути это означает, что любое государство или частная компания могут вести разведку и использовать ресурсы в космосе, опираясь на право частной собственности.

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США стремятся как можно быстрее и надолго вернуться на Луну, отправить людей на Марс, а также планируют долгосрочные исследования других космических объектов. Реализация этих проектов требует партнерства с коммерческими компаниями, в том числе в части добычи и использования космических ресурсов в интересах этих миссий.

Однако, как сказано в указе, "неопределенность относительно права на добычу и использование космических ресурсов, включая права на коммерческое использование лунных ресурсов", не позволяет частным компаниям участвовать в новой лунной программе США.

Очевидно, что Трампа это не устраивает, поэтому он решил распространить действие американского законодательства на космическое пространство.

Американцы должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством. Космическое пространство является юридически и физически уникальной областью человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не рассматривают его как глобальное достояние,

– сказано в документе.

В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других космических объектах. В подписанном Трампом указе подчеркивается, что соглашение 1979 года не устанавливает четких правовых рамок по использованию космических ресурсов.

Реакция России

На такое решение Трампа крайне негативно отреагировал "Роскосмос". Там заявили, что попытки "экспроприации" космического пространства и агрессивные планы из фактического захвата территорий других планет не настраивают страны на плодотворное сотрудничество.

В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах – все помнят, что из этого получилось,

– напомнил он.

Но кроме резкого неприятия новых правил игры противопоставить США России ничего. У страны нет ресурсов и технических средств для того, чтобы опередить США и частные американские компании как на Луне так и на Марсе. Основная гонка за захват ресурсов с учетом новой правовой реальности развернется в космосе между США и Китаем.

Лунная программа NASA "Артемида"

Частное освоение Луны американцами начнется уже в ближайшие 4 года. В 2019 Дональд Трамп потребовал от NASA "любой ценой" вернуть американцев на Луну в течение пяти лет. В результате была принята космическая программа "Артемида", состоящий из двух этапов.

Первый этап включает высадку на Луну в 2024 году и будет состоять из нескольких миссий: пилотируемый орбитальный облет спутника миссией "Артемида-2", начало строительства международной навколомісячної станции Gateway и, наконец, высадка на Луне экипажа с первой женщиной в рамках миссии "Артемида-3".

Второй этап программы – это регулярные полеты на Луну и создание лунной инфраструктуры.

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