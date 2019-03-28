Трейлер и дата выхода игры Wolfenstein: Youngblood появились в сети

Студия Bethesda Softworks определилась с точной датой релиза шутера Wolfenstein: Youngblood. В честь этого события компания даже опубликовала сюжетный трейлер проекта под композицию Carpenter Brut – Turbo Killer.

Сюжет и особенности. Как сообщает DSOGaming, в отличие от последних двух частей Wolfenstein, в Youngblood разработчики реализуют полноценный открытый мир, который можно свободно исследовать – в этом MachineGames помогала студия Arkane, ответственная за Dishonored и Prey.

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Исследуя Париж и вступая в перестрелки с нацистами, вы будете повышать уровень героинь – это откроет доступ к способностям, улучшениям для оружия, косметическим предметам и различным устройствам. Отмечается, что миссии позволят выполнять в любой последовательности.



Скриншот из игры Wolfenstein: Youngblood

Дата выхода. Wolfenstein: Youngblood поступит в продажу 26 июня этого года в версиях для PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Трейлер игры Wolfenstein: Youngblood – смотрите видео

Bethesda Softworks уже начала принимать предварительные заказы на стандартное и Deluxe-издание игры. Последнее, кроме самого шутера, включает в себя набор Buddy Pass, что позволяет пройти всю кампанию вместе с другом, даже если у него нет игры, и набор Cyborg Skin Pack с титановым окрасом для огнестрельного оружия, энергоброни, ножей и топориков.

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