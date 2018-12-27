Тренд будущего: более четырех тысяч шведов вживили под кожу чипы

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Более четырех тысяч шведов вживили под кожу чипы
Более четырех тысяч шведов вживили под кожу чипы / www.iphones.ru

В Швеции граждане вживляют под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карточки, ключи от дома, а также пропуска. Сейчас микросхемы имплантировали уже более четырех тысяч шведов.

Об этом информирует ТСН.

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Чаще всего чипы вживляют между большим и указательным пальцами. Чип вводится под кожу с помощью специального шприца. Это похоже на процедуру пирсинга, в целом процедура безболезненна.

Чіп вживляють за допомогою шприца
Чип вживляют с помощью шприца

Руку с чипом, так же, как и обычную пластиковую карточку, прикладывают к считывателю. Такая технология считается более безопасной, чем пластиковые карточки. Однако сейчас чипы очень беспокоят микробиологов. Те предупреждают, что микросхема может занести инфекцию и вызвать реакцию иммунной системы.

Стоит отметить, что эта система впервые появилась в 2015 году. Зато за 2017 год Национальная железнодорожная компания Швеции запустила возможность оплачивать проезд сканированием биометрического микрочипа.

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Теги: Техно Швеция Искусственный интеллект
Источник: Техно
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