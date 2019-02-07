Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году

Монобровь, сканер отпечатков на задней панели и классические динамики, похоже, останутся в прошлом. В 2019 производители смартфонов будут удивлять новыми, более революционными трендами.

Техно 24 собрал для вас самые интересные тренды, которые мы увидим в смартфонах 2019.

Чуть ли не самая главная тенденция в том, что Apple перестает быть законодательницей моды смартфонов. Более того, по слухам, новые iphone получат некоторые трендовые характеристики, заимствованные у китайских или южнокорейских брендов.

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Дыра в экране смартфона

Речь идет не о буквальной дырке, а об отверстии на дисплее, где размещена фронтальная камера. Это стало возможным благодаря специальному экрану, который создала компания Samsung. Он получил название Infinity-O. Такой подход позволяет существенно сэкономить пространство для экрана.



Так выглядел концепт Samsung Galaxy S10

Такую дырку получит новый флагман компании Samsung Galaxy S10, который должны представить 20 февраля. Правда в конце 2018 южнокорейская компания выпустила модель с революционным дисплеем – Galaxy A8s. В тот же день компания Huawei выпустила свой вариант "дырявого" смартфона – Honor View20.

Как сообщают инсайдеры, такой же принцип будет применен в новой модели iPhone, однако детали пока неизвестны.

5G

Не каждый новый флагманский смартфон среди прочего получает и поддержку 5G. Первым смартфоном с поддержкой новой технологии стал смартфон Xiaomi Mi Mix 3, который работает на базе нового топового процессора SoC Snapdragon 855.

Что касается iPhone, то модель с 5G появится не раньше 2020 года.



5G получат немало флагманов

Интересно, что пока ни один мобильный оператор в мире не предлагает услугу 5G своим абонентам. Правда несколько компаний уже тестируют новое поколение мобильной сети.

Сканер пальцев в экране

Времена, когда пользователи пытаются нащупать отверстие, которое отсканирует палец и разблокирует экран, похоже, остались в прошлом. Сейчас четко прослеживается тенденция, что сканер отпечатков пальцев встраивают непосредственно в экран смартфона. Причем, если до недавнего времени разблокировать устройство можно было лишь приложив лишь в конкретное место на экране, то сейчас производители стараются значительно расширить диапазон "чувствительной" части.

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Так, компания Xiaomi заявила, что новые устройства компании будут иметь значительно более широкую площадь для разблокировки пальцем. Другой китайский бренд Vivo недавно выпустил концепт смартфона под названием APEX 2019. Эта новинка поддерживает технологию Fullscreen Fingerprint, которая позволяет разблокировать экран с помощью отпечатка, приложив палец к любому месту на экране.

Сканер отпечатков пальцев встроенный в экран

Смартфон без кнопки или отверстия

Уже упомянутый выше смартфон Vivo APEX 2019 получил еще один тренд – отсутствие кнопок или отверстий. Это удалось выполнить благодаря технологии Unibody (из цельного тела). Поэтому складывается впечатление, что у устройства нет никаких следов от склеивания. Физические кнопки в устройстве заменили сенсорными, которые являются чувствительными к силе нажатия.

Динамики в APEX 2019 "спрятали" с помощью еще одной интересной технологии Sound On Display, то есть смартфон выдает звук с помощью вибраций.



Vivo APEX 2019 без кнопок и отверстий

Что касается отверстия для зарядки, то его тоже нет, – аппарат можно будет заряжать с помощью беспроводной зарядки. Обошлось и без слота для SIM-карты, вероятнее всего, смартфон будет использовать e-SIM.

Похожую модель показала и компания Meizu – она получил название Zero.

Правда обе модели лишь прототипы – Vivo обещает представить смартфон в середине этого года.

Обратная зарядка

Чем ближе дата презентации нового флагмана Samsung Galaxy S10, тем больше слухов появляется вокруг этой модели. Недавно стало известно, что новинка получит функцию обратной беспроводной зарядки, то есть сможет питать энергией другие устройства как павербанк.



Samsung Galaxy S10 + заряжает беспроводные наушники

Пока только Samsung заявили о запуске такой технологии. Однако, учитывая тот факт, что современный пользователь имеет немало девайсов, обратная зарядка на смартфоне – вещь нужная. Поэтому можно ожидать, что вскоре другие производители начнут добавлять эту функцию к своим новинкам.

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