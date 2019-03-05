Третий архив человеческой истории отправили на Луну: фото путешествия корабля

В конце февраля ученые запустили на Луну космический корабль, который должен доставить на наш спутник архив человеческой истории и цивилизации.

Что за архив человеческой истории

Так называемая Лунная библиотека – это небольшое нанотехнологическое устройство, которое напоминает DVD-диск. Он имеет в себе архив, состоящий из 25 никелевых дисков, толщиной 40 микрон, это примерно 0,04 миллиметра. Об этом сообщили на сайте Space.com.

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Это устройство построено с учетом всевозможных пространственных условий, поэтому, в космосе он может храниться не один год.

Что записано на устройстве

В архиве есть множество типов данных, объясняющих происхождение и историю вселенной. Диски содержат тысячи изображений страниц книг, фотографий, иллюстраций, документов, целых книг, научных справочников и ключей, объясняют языки и их переводы. Эта библиотека также содержит песни, тексты и детские рисунки.

К слову, архив запустили в космос на израильском корабле Beresheet. Ожидается, что он должен приземлиться на поверхность Луны в апреле. Сейчас корабль еще направляется к пункту назначения, но уже прислал на Землю фото своего пути.



Израильский корабль сделал фото на фоне Земли с табличкой "Маленькая страна, большие мечты"

Зачем запускать его на Месяц

Архив, который запустили на Луну в конце февраля является третьим из серии архивов, составляющих инициативы "Архив миллиардов лет". Этот проект нацелен на размещение копий данных в нескольких местах на Земле и в космосе. Это делается для того, чтобы информация могла выжить в будущем через миллиарды лет.