Третий майнор сезона Dota Pro Circuit состоится в Украине

Таким образом Украина является одной из двух стран наряду со Швецией, которые примут целых два турнира рейтингового сезона.

Такая информация появилась в разделе DPC официального сайта Dota 2. Точное место проведения пока остается неизвестным.

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Турнир состоится с 4 по 10 марта, а квалификации на него будут играть с 7 по 10 февраля. Организаторами выступят Starladder совместно с ImbaTV. На турнире выступят 8 команд из южной и северной Америки, Европы, СНГ, Китая и юго-восточной Азии.

Участники будут бороться за призовой фонд в 300 000 долларов и 500 рейтинговых очков DPC, как и на всех майнорах. Кроме того, победитель получит квалификацию на мейджор в Стокгольме, который состоится через несколько дней после завершения майнора.



В Украине пройдут 2 DPC-турнира в этом сезоне

Напомним, что в Украине также состоится последний (пятый) майнор сезона. Участники встретятся в Киеве с 10 по 16 июня.

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