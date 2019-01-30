Третий майнор сезона Dota Pro Circuit состоится в Украине

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Starladder
Starladder / pikabu.ru

Таким образом Украина является одной из двух стран наряду со Швецией, которые примут целых два турнира рейтингового сезона.

Такая информация появилась в разделе DPC официального сайта Dota 2. Точное место проведения пока остается неизвестным.

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Турнир состоится с 4 по 10 марта, а квалификации на него будут играть с 7 по 10 февраля. Организаторами выступят Starladder совместно с ImbaTV. На турнире выступят 8 команд из южной и северной Америки, Европы, СНГ, Китая и юго-восточной Азии.

Участники будут бороться за призовой фонд в 300 000 долларов и 500 рейтинговых очков DPC, как и на всех майнорах. Кроме того, победитель получит квалификацию на мейджор в Стокгольме, который состоится через несколько дней после завершения майнора.

Розклад турнірів DPC
В Украине пройдут 2 DPC-турнира в этом сезоне

Напомним, что в Украине также состоится последний (пятый) майнор сезона. Участники встретятся в Киеве с 10 по 16 июня.

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Теги: Техно Киберспорт Игры
Источник: Техно
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