24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Тревожные новости: собаки подчиняются командам роботов – видео

- Читати новину українською
Собаки могут подчиняться работам
Собаки могут подчиняться работам / pikabu

Работы могут подчинить себе собак. Ученые из Йельского университета провели специальное исследование и наглядно увидели, что собаки могут выполнять команды, которые им отдают работы.

Правда, собаки реагируют на команды, которые им отдают человекоподобные роботы. Что касается других машин, то их команды животные игнорируют.

К теме Стартап Sonantic показал искусственный интеллект, способный "плакать" как человек: видео

Результаты исследования показали в рамках конференции Human-Robot Interaction 2020.

Как проходило исследование

Ученые отобрали для тестирования 34 собаки всех возрастов. Всем испытуемым работы давали команды "сидеть". Но собак разделили на две группы:

  • одни собаки получали команды от человекоподобного робота,
  • другая группа – от обычной колонки.

Собаки садились только в том случае, когда команду говорил человекоподобный робот. При этом рядом с собаками всегда находился их владелец.

Как собаки выполняют команды роботов: видео

В другом эксперименте робот звал их по имени. Когда собаки слышали свою кличку от робота, то смотрели на него. Также собаку звали с помощью колонки – на это реакции у пса не было.

Ученые отмечают, такое исследование относительно реакции собак на команды роботов было проведено впервые.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно 

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Искусственный интеллект
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Zoom – как работает и где скачать приложение для видеоконференций
13 мая , 18:07 Zoom – как работает и где скачать приложение для видеоконференций
Михайло Года
Произошла утечка данных – у тебя проблемы: интервью о защите приватности в цифровом мире
13 мая , 16:50 Произошла утечка данных – у тебя проблемы: интервью о защите приватности в цифровом мире
Євгенія Мазур
Как защитить данные в интернете: 5 важных правил
12 мая , 19:10 Как защитить данные в интернете: 5 важных правил
Ірина Полицька