Тревожные новости: собаки подчиняются командам роботов – видео
Работы могут подчинить себе собак. Ученые из Йельского университета провели специальное исследование и наглядно увидели, что собаки могут выполнять команды, которые им отдают работы.
Правда, собаки реагируют на команды, которые им отдают человекоподобные роботы. Что касается других машин, то их команды животные игнорируют.
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Результаты исследования показали в рамках конференции Human-Robot Interaction 2020.
Как проходило исследование
Ученые отобрали для тестирования 34 собаки всех возрастов. Всем испытуемым работы давали команды "сидеть". Но собак разделили на две группы:
- одни собаки получали команды от человекоподобного робота,
- другая группа – от обычной колонки.
Собаки садились только в том случае, когда команду говорил человекоподобный робот. При этом рядом с собаками всегда находился их владелец.
Как собаки выполняют команды роботов: видео
В другом эксперименте робот звал их по имени. Когда собаки слышали свою кличку от робота, то смотрели на него. Также собаку звали с помощью колонки – на это реакции у пса не было.
Ученые отмечают, такое исследование относительно реакции собак на команды роботов было проведено впервые.
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