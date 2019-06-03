Тревожный знак: Huawei уменьшает производство смартфонов

Китайский производитель Huawei сокращает производство новых смартфонов. Похоже, из-за попадания в "черный список" США дела у компании идут не лучшим образом.

Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

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В частности, Huawei сократила заказы на новые телефоны, которые производят на заводе Foxconn.

Интересно, что еще в начале года производитель начал массовый набор персонала, в связи с ростом продаж Huawei. Теперь завод вынужден остановить несколько производственных линий.

Что известно о скандале с Huawei?Проблемы в Huawei начались после того, Как Министерство торговли США включило компанию в "черный список" и запретило деятельность на территории страны. После этого многие американские технологические компании заявили о приостановлении сотрудничества с китайским производителем.



Среди них Google, ARM, Intel, Qualcomm, Wi-Fi Alliance и SD Association. Microsoft тоже удалила Huawei из списка партнеров. Правда, уже через несколько дней Wi-Fi и SD снова разместили информацию о сотрудничестве с Huawei.

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