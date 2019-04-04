Три проекта жилья на Марсе: соревнование NASA вышло на финальную прямую

В NASA объявили трех финалистов конкурса 3D-Printed Habitat Challenge строительства домов на Марсе. Кроме признания, финалисты получили 100 тысяч долларов на троих. При этом победителю пообещали 800 тысяч долларов.

Как пишет CNN, конкурс стартовал в 2015 году. Команды должны были разработать укрытия, пригодные для Луны, Марса и даже за их пределами.

Первое место отдали команде SEArch + / Apis Cor. Она разработала уникальную витую структуру, которая усеяна небольшими отверстиями, пропускающими естественный свет.

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Команда Team Zoperhous заняла второе место. Она предлагает напечатать модули автономным ровером. Вместе с природными ресурсами предполагается использование специального термопластика, способного выдерживать экстремальные изменения температуры на поверхности.



Макет жилья на Марсе

Третьей стала команда Mars Incubator, которая предложила постройку четырех модулей из реголита и прочного полиэтилена: технического, основного жилого модуля, многофункционального, а также модуля с зоной биогенерации для выращивания растений.

Как выбирали лучших. Работы оценивали с точки зрения архитектурного макета и эстетики, а также целесообразности их построения и масштабируемости. Финальный этап соревнования будет проходить с 1 по 4 мая. Основная задача гранд-финала заключается в создании мелкомасштабных моделей концептов жилья с использованием 3D-принтеров.

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