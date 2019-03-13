Трюк больше не пройдет: производители смартфонов не смогут "обмануть" приложение AnTuTu

Разработчики популярного мобильного бенчмарка AnTuTu выпустили свежее обновление, которое включает одно важное нововведение. Ранее некоторым производителям удавалось "обмануть" приложение, используя специальный режим повышенной производительности, однако больше они не смогут этого сделать.

Результаты AnTuTu стали для пользователей мерилом мощности и преимуществ мобильных устройств, сообщает GizmoChina.

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В чем проблема? Поэтому производители оптимизировали программное обеспечение своих гаджетов таким образом, чтобы при запуске бенчмарка вся система включала максимум ресурсов ради более высоких результатов. При этом в обычном использовании добиться от смартфона той же производительности нельзя.

По словам создателей бенчмарка, в AnTuTu 7.2.6 им удалось решить проблему завышения результатов тестирования. Каким именно способом – не сообщается.

Когда появится обновленное приложение? Пока новая версия AnTuTu доступна только с китайского сайта разработчиков. В магазинах приложений обновление появится позже.

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