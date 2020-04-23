Турнир The International 2021 может состояться в Киеве

Украина подала заявку на проведение крупнейшего в мире киберспортивного турнира по видеоигре Dota 2 — The International 2021. Турнир могут провести в Киеве.

Об этом рассказал один из самых популярных комментаторов по Dota 2 Виталий Волочай на своей странице в Facebook.

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"Киев подал официальную заявку на проведение крупнейшего турнира в мире киберспорта! Спасибо большое за поддержку! И будем надеяться, что результат будет хорошим", – добавил Волочай.

Если заявка Украины победит, то Киев впервые станет хозяином главного чемпионата по киберспорту в мире. Как известно, в 2017 году в столице состоялся киберспортивный турнир Major по Dota 2.

Интересный факт, в 2011 году первым победителем в истории турнира The International стала украинская команда na'vi. Возможно, это станет плюсом при выборе места проведения для чемпионата 2021.

Что известно про The International

Это крупнейший в мире киберспортивный турнир, организованный компанией Valve. В нем принимает участие 18 лучших команд мира по дисциплине Dota 2. Часть команд получают прямые приглашения, другие имеют шанс попасть на турнир через региональные квалификации.

Финальный этап турнира проводят на сцене перед зрителями.

В этом году The International 2020 планируют проводить в Швеции с 18 по 23 августа. Однако из-за пандемии коронавируса турнир могут перенести.

Заявки на организацию The International 2021 Valve начала принимать в феврале. Для проведения чемпионата необходимо предоставить крытую площадку вместимостью не менее 15 тысяч человек, а также выполнить ряд других условий.

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