Что такое Twitch: главные особенности самой популярной стриминговой платформы в мире

Официально Twitch начал свою работу еще в 2011 году, однако широкую популярность сервис приобрел лишь в 2014 году. Именно тогда ответвление от основной платформы Justin TV стало намного популярнее сайта и отделилось в отдельный проект.

Что такое Twitch

Начнем, наверное, с короткого экскурса в терминологию. Twitch – это стриминговий сервис, который принадлежит компании Twitch Interactive, дочерней компании Amazon.com. Платформа специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу.

Кроме компьютерных игр, Twitch проводит трансляции и публикует видео другой тематики, например, музыкальных выступлений и турниров по покеру.

История Twitch

Официально платформу представили на Е3 2011. Изначально Twitch был ответвлением от сайта Justin TV, который имел такие же функции, как и новый сервис, однако охватывал значительно более широкую тематику. Заметим, Twitch создавали с целью разделения трафика и разгрузки серверов.

Но началась история сервиса за год до его официального запуска в 2010 году.

Бывший финансовый директор YouTube Гидеон Ю, который продал свой проект за 1,65 миллиарда долларов корпорации Google, связался с офисом проекта Justin.tv. Последний имел платформу для стриминга, изначально основанную, как стартап для прямых эфиров из жизни Джастина Кана – соучредителя сервиса.



Команда основателей Twitch

Появление кофаундера Гидеона Ю дало проекту толчок к новому развитию – на этот раз в сторону монетизации и окупаемости, чтобы не только проедать деньги инвесторов, но и зарабатывать.

Несколько встреч с инвесторами и разработчиками других крупных медиакомпаний убедили команду проекта реорганизоваться и создать 2 компании с разными стратегическими целями. Одной из них стал сервис стриминга видеоигр под названием Twitch, а второй – Socialcam, которая занялась созданием мобильного приложения для видеошеринга.

Соучредитель Justin.tv Эммет Шир за короткое время от разработчика до менеджера, трансформировал проект в крупнейший стриминговый сервис, который заинтересовал даже сам Google.

В процессе работы над Twitch Шир проявил хорошие качества управленца и организатора. В частности, он отметил, что для пользователей важнее всего качество, а сам сервис должен быть сосредоточен вокруг инструментов и возможностей для тех, кто создает трансляции.

Именно организаторы стриминга и стали движущим фактором быстрого роста нового сервиса. Появились свои геймеры-звезды: один из мировых рекордов до сих пор принадлежит стримеру Cosmo Wright, который прошел The Legend of Zelda: Ocarina of Time всего за 18 минут и 10 секунд.

За организаторами трансляций и стримерами потянулась аудитория. И года не прошло после запуска, как число зрителей трансляций на базе Twitch перевалило за 20 миллионов, а сам стартап запустил партнерскую программу, позволяющую зарабатывать на стриминге.

Концентрированная нишевая аудитория была "лакомым куском" для рекламодателей из игровой индустрии. Twitch из концепт-платформы стал мощным маркетинговым и монетизационным инструментом. Появились геймеры, которые стали зарабатывать на жизнь стримингом, потому что их трансляции смотрели одновременно десятки и сотни тысяч людей, а число рекламных показов в ходе трансляции позволяло конвертировать выплаты в партнерской программе в реальные ощутимые деньги.

Популярность Twitch

На ранних этапах популярность Twitch была сравнительно небольшой, по сравнению с Justin TV, где в октябре 2013 года было 45 миллионов уникальных зрителей. Но к февралю 2014 года Twitch занял четвертый по величине источник пикового интернет-трафика в США. В то же время материнская компания Justin.tv была ребрендирована как Twitch Interactive, чтобы представить изменение направления деятельности.

Justin.tv закрыли в августе 2014 года. В том же году компанию Twitch Interactive выкупила корпорация Amazon, которая выложила за проект 970 миллионов долларов.

Аудитория Twitch в течение его истории непрерывно росла: уже в октябре 2013 года Twitch имел 45 миллионов уникальных пользователей в месяц. К 2018 году Twitch сообщал о более чем 2 миллионах стримеров в месяц и 15 миллионах уникальных пользователей в день.

Платные подписки на Twitch

В июле 2019 года Twitch представила новую возможность для пользователей: в сервисе доступны платные трансляции для подписчиков стримеров.

Стример может создавать трансляции исключительно для своих модераторов, VIP-персон и обладателей платной подписки за 5 долларов в месяц, которые идут на поддержку стримера.

Если пользователь Twitch без подписки зайдет на подобную трансляцию, то он увидит небольшой отрывок со стрима как "предварительный просмотр".

В новой функции есть ограничения для авторов. Трансляции могут организовывать только те стримеры, которые являются партнерами Twitch. Кроме того, они не должны иметь нарушений на канале за последние 90 дней до проведения трансляции.

Что такое Twitch Bits?

По сути своей, биты – это встроенный в Twitch донат. Главное отличие от всех других систем донатов – все в чате знают, что ты поддерживаешь стримера не только регулярным просмотром прямых эфиров, но и деньгами. Твой значок в чате остается с тобой навсегда и улучшается со временем.

Кристаллики битов используются на Twitch как собственная система финансовой поддержки любимого стримера. Биты используются прямо в чате, и пользователям не нужно переходить на сторонние сайты, вводить там номер своей банковской карточки или мобильный телефон.

Если пользователь купил какое-то количество битов, они уже есть у него на аккаунте, и использовать их можно в любой момент. Некоторые так отмечают какой-то яркий момент на стриме, другие просто передают привет стримеру. А кто-то даже предлагает стримеру челлендж, после выполнения которого отправляют ему Twitch Bits.

Как получить Twitch Bits?

Для того, чтобы получить биты в Twitch, стоит найти картинку в виде кристалликов в поле чата. Она расположена рядом с кнопкой, которая открывает меню выбора смайликов. Далее нажмите на кнопку "Купить" и выберите, сколько битов вы хотите получить.



Как получить Twitch Bits



Купить Twitch Bits

Когда вы покупаете биты впервые, нужно зарегистрировать аккаунт на сайте Amazon, который осуществляет все торговые операции с битами для Twitch. Сделать это нужно всего раз, потом все проходит автоматически.

