Социальная сеть Twitter ввела функцию публикации голосовых аудиосообщений. Длина каждого голосового твита ограничена 140 секундами – судя по всему, это сделано по примеру старой версии соцсети, где посты не могли быть длиннее 140 символов (сейчас – 280).

В официальном блоге компании отмечается, что соцсеть начала тестирование новой функции 17 июня. Она призвана "сделать использование Twitter более человечным".

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Как можно воспользоваться новой функцией

Сейчас аудиосообщения доступны только в версии приложения для iOS, а воспользоваться ими может ограниченное количество пользователей. Для записи нужно нажать на иконку с изображением звуковых волн. Если длина итогового сообщения превысит 140 секунд, платформа разделит его на несколько записей и опубликует их один за другим в виде треда.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

Twitter обещает, что сделает функцию доступной всем пользователям iOS в ближайшие дни. Когда ее запустят на других платформах, пока неизвестно.

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Twitter продолжает развиваться

Новая опция стала очередной в череде экспериментов Twitter в 2020 году: в марте соцсеть запустила аналог Stories из Instagram, а в мае в тестовом режиме позволила ограничивать круг пользователей, которые могут отвечать на твиты.

В начале июня Twitter начал бороться с пользователями, которые распространяют статьи с фейковой информацией – соцсеть просит их сначала открыть материалы, которые они собираются ретвитнуть. Таким образом в компании хотят "посодействовать информированному обсуждению" той или иной темы.