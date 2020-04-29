Twitter отключил одну из самых первых функций сервиса почти во всех странах мира

На прошлой неделе социальная сеть Twitter отключила возможность постить твиты с помощью SMS-сообщений почти во всех странах, кроме нескольких. Это была одна из первых функций сервиса после запуска в 2006 году.

Про відключення функції сервіс мікроблогів сповістив на сторінці свого облікового запису.

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Як бути без SMS-твітів

Зрозуміло, що відключення функції не стане проблемою в 2020 році, коли переважна більшість користувачів твіти постять через браузерну версію або додаток. Однак, як з'ясувалося, деякі все ж використовували SMS, щоб читати твіти інших користувачів – так, компанія DansDeals, яка відправляла SMS-повідомлення про нові пропозиції через сервіс, поскаржилася на зникнення функції.

Крім того, в блозі компанії стверджується, що кількість підписників в акаунті DansDeals знизилося з 97 тисяч до 89 – судячи з усього, Twitter видалила фоловерів, які підписалися на сповіщення компанії через SMS без створення повноцінного облікового запису.

Чому відключили функцію

У своєму повідомленні соцмережа не уточнює, в яких саме країнах залишилася функція відправки твітів через SMS. Twitter повідомив, що був змушений був прибрати цю можливість через вразливості, які вона відкривала.

По суті функція була недоступна ще з вересня минулого року – тоді зловмисники отримали доступ до номера телефону засновника соцмережі Джека Дорсі, завдяки чому їм вдалося затвітіти від його імені пости з расистськими образами і антисемітськими висловлюваннями. Twitter звинуватив стільникового оператора Дорсі в проблемах з безпекою телефонних номерів, однак все ж прибрав можливість публікації через SMS.

Невідворотні зміни

Відключення функції знаменує собою кінець епохи для соцмережі – спочатку вона була побудована саме навколо SMS. Ліміт розміру твітів в 140 символів, який мав місце перші роки в соцмережі, був результатом адаптації постів саме до SMS-повідомленнь, і всі користувачі повинні були користуватися соцмережею саме таким способом.

Поки не зовсім ясно, які ризики безпеки несе функція отримання твітів від інших користувачів за допомогою SMS, однак, як зазначає видання, Twitter вже давно був налаштований на поступову відмову від неї.

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