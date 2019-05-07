Twitter расширил функционал: что нового появилось в соцсети

В популярной социальной сети Twitter появилось обновление. Отныне ее пользователи могут добавлять в репосты фотографии, анимации и видео.

"Сегодня мы предлагаем обновление, которое вы ждали – пожалуйста, барабанная дробь – ретвиты с GIF, фотографиями и видео!", – сказано на странице компании.

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Ранее к ретвитам можно было прикреплять только текстовые сообщения.

Как репостить "по-новому". Чтобы добавить к ретвиту фото, видео или GIF, вам нужно нажать кнопку "ретвитнуть с комментарием".



Как репостить с GIF и видео

Таким образом соцсеть хочет увеличить мультимедийный контент.

Новая функция уже доступна для пользователей устройств на базе iOS и Android. Об обновлении декстопного Twitter пока не сообщают.

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