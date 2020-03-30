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Тысячи приложений для Android тайно собирают информацию о пользователях

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Информацию могут передавать рекламодателям / securenews.ru

Приложения Google Play тайно собирают конфиденциальную информацию о пользователях. Команда из нидерландских, швейцарских и итальянских ученых провела совместное исследование и выяснила, что 4 тысячи приложений для Android без разрешения собирают информацию о пользователях.

Как говорят исследователи, приложения собирают информацию о поле пользователя, его или ее религии, статусе отношений и тому подобное.

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Как это происходит

Приложения используют предоставленный Android программный интерфейс (Android's installed application methods или IAM`s), который сканирует телефон для получения информации о всех других приложениях, установленных на девайсе.

Они используют несколько методов для получения различной информации, связанной с установленными приложениями. И ни один из них не имеет сертификата от Google. Это позволяет осуществлять все операции без сообщения.

Цель

Как сказано в исследовании, это позволяет разработчикам и рекламодателям создавать подробные профили пользователей. С помощью такого анализа можно с точностью до 70% определить пол пользователя. Также можно определить религию пользователя, статус отношений, владение языками, страны, которыми интересуется пользователь.

Что говорят в Google

На результаты исследования уже отреагировали корпорации Google. Там планируют внести несколько изменений в новую версию Android, выпуск которой запланирован на третий квартал 2020 года.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Google Android Новости Техно Приложения Интернет
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