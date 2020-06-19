Одной из главных новостей недели стало поступление роботизированного пса Spot от Boston Dynamics в свободную продажу. За продвинутый механизм американская компания просит немалые 74 500 долларов. Однако прогресс не стоит на месте, и команда инженеров из США и Германии смогла создать куда более доступный аналог.

Создатели Solo 8 считают, что на базе их разработки другие команды смогут создать еще больше видов четвероногих роботов, рассказывает slashgear.

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Как выглядит и что может Solo 8

Внешне Solo 8, созданный инженерами Нью-Йоркского университета (США) и Института интеллектуальных систем им. Макса Планка (Германия), имеет явные сходства с творением Boston Dynamics. Конечно, выглядит это робот немного проще и головы у него нет, но вот в своих способностях он ничем не уступает знаменитому Spot, по меньшей мере точно не в акробатике.

В видео ниже показано, как Solo 8 справляется с препятствиями, удерживает равновесие и даже прыгает. Более того, если он переворачивается на спину, ему достаточно просто вывернуть ноги в обратную сторону, чтобы встать и продолжить движение. При этом вес механизма лишь несколько превышает 2 килограмма.

Видео демонстрирует возможности Solo 8:

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Цена

Точная цена производства Solo 8 не раскрывается, однако большинство его компонентов могут быть распечатаны с помощью 3D-принтера. Важно и то, что файлы самих деталей распространяются по лицензии с открытым исходным кодом. Конструкция робота также предполагает простоту его перепрограммирования в зависимости от поставленных задач.