У большинства моделей iPhone обнаружили критическую уязвимость

15 Читати новину українською
У большинства моделей iPhone обнаружили критическую уязвимость
У большинства моделей iPhone обнаружили критическую уязвимость / geek-nose.com

Исследователь по кибербезопасности под псевдонимом axi0mX обнаружил критическую уязвимость в iOS-устройствах, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X).

Этот код называется checkm8. Он является уязвимостью типа bootrom, которая может дать хакерам доступ к iPhone, который Apple не сможет блокировать.

К теме: Новая уязвимость: хакеры могут получить полный контроль над компьютером

Он использует уязвимость в исходном коде, которая попадает на устройства iOS при загрузке.

Сотни миллионов устройств iPhone подвержены этой уязвимости: любое устройство, начиная с iPhone 4S (чип A5) через iPhone 8 и iPhone X (чип A11).

По информации исследователя, Apple уже исправила недостаток в прошлогодних процессорах A12. Поэтому новые смартфоны iPhone XS / XR и 11/11 Pro не будут нарушены.

Как она может навредить? Хакеры могут использовать эту уязвимость для обхода блокировки учетных записей Apple iCloud, которые используются для того, чтобы найти потерянные устройства, или для установки программ, которые воруют пользовательскую информацию.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
В руках президента Зеленского козырные карты на международной арене, – эксперт
сегодня
789
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны iPhone
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
27 сентября 12:02 Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
Анастасія Можаровська 2346
Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
24 сентября 13:19 Xiaomi Mi 9 Pro представили официально: характеристики и цена нового флагмана
909
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
23 сентября 13:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
820
Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
22 сентября 22:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 1641
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
21 сентября 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 2230
Новости
Больше новостей
Залиште відгук