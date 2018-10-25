У девушки возникли серьезные проблемы с рукой из-за длительного пользования смартфоном

В Китае у девушки возникла проблема с кистью руки – концовка буквально перестала работать. По ее словам, это случилось из-за длительного использования смартфона.

Об этом информирует ndtv.

Девушка обратилась в больницу, поскольку у нее не двигались пальцы правой руки. Причиной она назвала то, что в течение нескольких дней почти непрерывно пользовалась своим смартфоном. Поэтому сейчас она чувствует боль в ладони, а пальцы застыли в одном положении и больше не двигаются.

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У пострадавшей диагностировали теносиновит – воспаление заполненной жидкостью оболочки вокруг сухожилия. Эту проблему действительно могло вызвать однообразное движение, которое пострадавшая делала длительное время.

Из-за длительного пользования смартфоном у женщины возникли проблемы

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