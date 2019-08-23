У мальчика ухудшилось зрение из-за игр на смартфоне
Школьники все больше времени проводят за мониторами, телевизорами и собственными смартфонами. Однако такой "отдых" может серьезно подорвать здоровье. К примеру, в Китае ребенок серьезно испортил себе зрение из-за мобильных игр.
Что случилось? Девятилетний житель провинции Хэфэй в Китае проводил за смартфоном по десять часов каждый день, а родители не заметили в этом хобби опасности для своего чада, сообщают журналисты портала Oriental Daily.
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В результате у школьника развилось косоглазие и близорукость из-за постоянного наблюдения за ярким экраном. При этом ребенок проходил регулярные медобследования, а врачи неоднократно советовали ему поменьше играть и побольше времени проводить под открытым небом. Мальчик говорил, что "просто не может остановиться".
Достоверность информации. Возможно, смартфон и злоупотребления мобильными играми стали не единственной причиной ухудшения зрения. Дети не отрываются от экранов телефонов со времен появления первых кнопочных моделей с цветным экраном, а к 2019 году эта тенденция приобрела еще большие масштабы. Далеко не всех эта страсть привела к подобным последствиям.
Нельзя исключать и вероятность того, что история – классическая "утка", которую пустили в ход, чтобы напугать детей и их родителей.
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