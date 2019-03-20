У NASA могут быть проблемы с миссией на астероиде Бенну

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Астероид Бенну
Астероид Бенну

У космического аппарата NASA Osiris-Rex возникнут трудности во время сбора образцов на астероиде Бенну. Зонд должен коснуться поверхности небесного тела в 2020 году.

В NASA сообщили, что астероид покрыт валунами и на его поверхности нет значительных плоских мест. Поэтому зонду будет сложнее собирать образцы породы.

"Там более прочная поверхность, чем мы предполагали", – заявил глава миссии Данте Лауретта.

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Но все же ученые надеются, что Osiris-Rex таки удастся найти место для сбора образцов.

Что известно о миссии?Osiris-Rex достиг астероида в декабре прошлого года. В июле 2020 года зонд коснется поверхности астероида. Он должен сконтактироваться с плоской зоной астероида размером не меньше чем 50 м. После сбора материала он вернется на Землю – ориентировочно в 2023 году.

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Теги: Новости Техно Техно Астероид NASA Космос
Источник: 24 Канал
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