У пользователей iPhone заблокировали аккаунты Apple ID

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Почему блокируют Apple ID
Почему блокируют Apple ID / geek-nose.com

Многие пользователи iPhone жалуются на то, что их аккаунты Apple ID неожиданно стали заблокированными. Таким образом пользователи не смогут зайти в iMessage, iCloud, Apple Music и некоторые другие сервисы iOS.

Об этом пишет 9to5mac.

Самая распространенная причина, почему аккаунты становятся заблокированными, – несколько раз неправильно введенный пароль. Однако, эти пользователи уверяют, что такой проблемы у них не возникало.

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Скорее всего, произошла атака на профили Apple ID. Хакеры попытались подобрать пароль, в результате чего аккаунт был заблокирован.

В компании Apple пока не отреагировали на эту информацию.

Apple ID
Пользователи жалуются на заблокированные Apple ID

Как разблокировать аккаунт Apple ID

Чтобы разблокировать профиль, пользователям нужно ответить на несколько вопросов, которые указывали при регистрации или ввести надежный номер телефона и адрес электронной почты, привязанных к аккаунту. Также, вероятно, придется сбросить свои пароли и придумать новые.

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Теги: Техно iPhone Apple Интернет
Источник: Техно
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