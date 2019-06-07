У российского спутника "Ямал-601" возникли проблемы: что об этом известно

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Запуск спутника "Ямал-601"
Запуск спутника "Ямал-601" / Скриншот из видео

Спутник, который 30 мая запустили с Байконура для российской корпорации Газпром, не смог плавно выйти на расчетную орбиту. По предварительным данным, у него неправильно сработал апогейный плазменный двигатель Airbus S400.

Что известно об аварии спутника Газпрома? Как сообщает "Лига.Новости", спутник "Ямал-601" вывели в космос на ракете "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", но при попытке доставить его с опорной орбиты на геостационарную возникли проблемы.

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Как попытаются решить проблему? В Роскосмосе надеются, что на срок службы (15 лет) аномалия не повлияет. Оператор запуска надеется понемногу довывести "Ямал-601" в нужную точку околоземного пространства с помощью химических двигателей малой тяги. При этом будет потрачен трехлетний запас топлива.

Запуск спутника "Ямал-601" – смотрите видео

Реакция Газпрома. В Газпроме говорят, что не будут предъявлять компании Thales Alenia Space претензии за сбой в работе двигателя: это не страховой случай.

Что известно о новой миссии?
Спутник связи весом 5700 килограмм должен заменить в космосе предшественника – "Ямал-202", который отправят на погребение на высоту 49 тысяч километров.

Зона обслуживания нового спутника, который будет висеть на геостационарной орбите, охватывает видимую часть территории бывшего СССР, Европы, Ближнего Востока и часть Юго-Восточной Азии.

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Теги: Газпром Новости России Новости Техно Техно Космос
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