У Xiaomi разочаровали: смартфон Redmi Note 7 Pro украинцы не увидят

25 марта в Киеве компания Xiaomi провела презентацию, в рамках которой представила бюджетный смартфон Redmi Note 7. Однако, более продвинутой версии новинки Redmi Note 7 Pro – украинцы не увидят.

Redmi Note 7 Pro будет эксклюзивным смартфоном для китайского и индийского рынков.

В чем дело. Как объяснили в китайской компании, решение оставить модель Redmi Note 7 Pro эксклюзивом для рынков Китая и Индии, связано со стратегией бренда Redmi. И в детали "стратегии" в компании решили не посвящать посторонних.

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Да, в украинцев есть два варианта – или приобрести Redmi Note 7, или же заказать Redmi Note 7 Pro из Китая. И выбрав второй вариант, нужно быть готовым, что глобальной версии фирменной прошивки MIUI (Global ROM) для Redmi Note 7 Pro тоже не будет.

В чем разница между смартфонами. Очевидная – мощность. Redmi Note 7 Pro получил производительный процессор Snapdragon 675.

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