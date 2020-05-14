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UAPassportReader: приложение для считывания информации с биометрических документов

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НБУ создал приложение UAPassportReader
НБУ создал приложение UAPassportReader / volynnews

Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader. Он призван сделать удобным процесс считывания информации с биометрических документов.

Нацбанк отмечает, что загрузив приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации гражданина с его ID-карты или биометрического загранпаспорта.

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Для кого создали приложение

Отмечается, что приложение смогут использовать в отделениях банков по всей стране. Интегрировав его с компьютерными системами банка работникам будет значительно проще и быстрее идентифицировать клиентов благодаря биометрическим документам. Фактически процесс идентификации становится быстрым и бесконтактным, что облегчает жизнь как банковским работникам, так и клиентам.

В Нацбанке также сообщили, что банкам не придется тратить деньги на дорогостоящее и специализированное оборудование для считывания информации. Используя приложение, банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах.

Другие применения

Пока неизвестно будет ли применяться приложение в других сферах, но оно могло бы существенно упростить работу многих служб и органов. К примеру его можно использовать при покупке железнодорожных билетов на вокзалах и для идентификации личности везде, где нужно ее подтверждать.

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Преимущество для граждан

Украинцы, имеющие биометрические документы, теперь фактически освобождены от необходимости носить с собой бумажную справку о месте регистрации. Кроме того, собственные данные с биометрических документов можно проверить самостоятельно. Пользователь приложения может загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшего распространения по необходимости.

Когда появится приложение

Пилотная версия приложения уже доступна для бесплатной загрузки в AppStore. В перспективе Национальный банк планирует также разработать аналогичную версию для Google Play.

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Автор: Михаил Года
Теги: Биометрический контроль в Украине НБУ Новости Техно Приложения Гаджеты Техно
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