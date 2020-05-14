UAPassportReader: приложение для считывания информации с биометрических документов

Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader. Он призван сделать удобным процесс считывания информации с биометрических документов.

Нацбанк отмечает, что загрузив приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации гражданина с его ID-карты или биометрического загранпаспорта.

Если пропустили Бот в Telegram RU Baza, который слил 26 миллионов документов украинцев, снова работает

Для кого создали приложение

Отмечается, что приложение смогут использовать в отделениях банков по всей стране. Интегрировав его с компьютерными системами банка работникам будет значительно проще и быстрее идентифицировать клиентов благодаря биометрическим документам. Фактически процесс идентификации становится быстрым и бесконтактным, что облегчает жизнь как банковским работникам, так и клиентам.

В Нацбанке также сообщили, что банкам не придется тратить деньги на дорогостоящее и специализированное оборудование для считывания информации. Используя приложение, банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах.

Другие применения

Пока неизвестно будет ли применяться приложение в других сферах, но оно могло бы существенно упростить работу многих служб и органов. К примеру его можно использовать при покупке железнодорожных билетов на вокзалах и для идентификации личности везде, где нужно ее подтверждать.

Важно, Почему Дия не может сливать данные: доступное объяснение в видео

Преимущество для граждан

Украинцы, имеющие биометрические документы, теперь фактически освобождены от необходимости носить с собой бумажную справку о месте регистрации. Кроме того, собственные данные с биометрических документов можно проверить самостоятельно. Пользователь приложения может загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшего распространения по необходимости.

Когда появится приложение

Пилотная версия приложения уже доступна для бесплатной загрузки в AppStore. В перспективе Национальный банк планирует также разработать аналогичную версию для Google Play.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно