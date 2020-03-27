Uber будет блокировать аккаунты водителей и пассажиров с коронавирусом

Компания Uber в Украине возьмется за блокирования учетных записей своих водителей и пассажиров, у которых обнаружили коронавирус. Такие же меры касаются и людей, которые могли контактировать с зараженными водителями и пассажирами.

В пресс-службе Uber обещают выплатить компенсацию в течение 14 дней тем водителям и курьерам, учетные записи которых будут блокироваться. Что же касается размера компенсации, то он не уточняется.

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В компании отметили, что стараются обеспечить водителей всеми необходимыми средствами дезинфекции. В первую очередь их получат водители в городах где ситуация с распространением коронавируса наиболее критическая.

Стоит отметить, что аналогичные меры компания внедряет по всему миру. Например, еще в феврале Uber заблокировал около 240 аккаунтов пользователей в Мексике, которые, возможно, контактировали с человеком зараженным коронавирусом.

Uber будет бесплатно возить врачей

По договоренности Минздрава и Uber, карпулинговый сервис предоставляет медицинским работникам возможность осуществить 10 000 поездок, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.

Такая возможность у медиков есть в 7 городах Украины. Кроме того к такому мероприятию присоединились другие аналогичные сервисы и компании, которые оказывают услуги такси.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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